"The Rogue: Prince of Persia" startet in Early Access

Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" hatte Ubisoft vor Kurzem ein neues Spiel der Prince of Persia-Reihe veröffentlicht, nun folgt mit "The Rogue: Prince of Persia" direkt der nächste Titel. Doch im Gegensatz zum klassischen Story-Gehüpfe, ist der Titel, wie der Name bereits verrät, ein reines Rogue-like-Adventure.

Wie für das Genre typisch werden mit jedem Durchlauf die Settings und Szenarien zufällig generiert, was auch die gefundenen Gegenstände wie anzutreffenden Feinde betrifft. Wir haben uns das Spiel bereits anschauen können und verraten euch, was wir davon halten: The Rogue: Prince of Persia Preview

"The Rogue: Prince of Persia" ist ab sofort als Early Access-Titel via Steam erhältlich.