The Rogue Prince of Persia: Physische Fassung demnächst

"The Rogue Prince of Persia" erscheint am 10. April 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 als physische Standard und Immortal Edition im Handel.

In "The Rogue Prince of Persia" erwartet euch ein Abenteuer, bei dem jede Handlung perfekt auf den berauschenden Rhythmus des Soundtracks abgestimmt ist. Um das Volk in Ktesiphon vor den Hunnen zu retten, müsst ihr als Prinz von Persien akrobatische Kampfeinlagen sowie herausfordernde Parkoureinlagen meistern.

Jeder Tod bietet eine neue Chance, andere Wege zu erkunden, Geheimnisse zu entdecken, neue Charaktere kennenzulernen und das Wissen aus vorherigen Versuchen zu nutzen. Dank der dynamischen Erzählweise, Metafortschritt, adaptiven Schwierigkeitsanpassungen, zufälligen Events sowie prozedural generierten Levels gleicht kein Durchlauf dem anderen.

Unser Test zu "The Rogue Prince of Persia"