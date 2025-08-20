The Rogue Prince of Persia: Version 1.0 veröffentlicht

Heute kündigten Ubisoft und das Partnerstudio Evil Empire im Zuge des Xbox @ gamescom Broadcast: Live From the Showfloor an, dass "The Rogue Prince of Persia", ein 2D Action-Platforming Rogue-Lite-Spiel, ab heute verfügbar ist.

Nach über einem Jahr im Early Access hat das Spiel mehr als 15 grosse Updates unter Berücksichtigung von Community-Feedback erhalten. Ausserdem wurde die visuelle Gestaltung komplett überarbeitet, inklusive neuer Farbpalette. Zusätzlich kamen neue Biome, Waffen und Gegenstände sowie eine erweiterte Metaprogression hinzu. Jetzt liegt nun die finale Version des Spiels vor.

"Wir sind der Steam-Community sehr dankbar für die Unterstützung während der Early-Access-Phase von The Rogue Prince of Persia. Dank ihres Feedbacks haben wir über fünfzehn grosse Updates veröffentlicht – mit neuen Biomen, Waffen, Gegnern und Gameplay-Systemen. Ihre Leidenschaft hat uns geholfen, das Spiel zu dem schnellen, flüssigen und endlos oft spielbaren Erlebnis zu formen, das wir uns immer vorgestellt haben. Wir können es kaum erwarten, dass noch mehr Menschen unser Spiel in seiner finalen Form entdecken und dabei unvermeidlich zum genialen Soundtrack mit dem Kopf nicken."

Lucie Dewagnier, Game Director bei Evil Empire