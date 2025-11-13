The Rogue Prince of Persia im Dezember auch für Switch & Switch 2

Publisher Ubisoft und Entwickler Evil Empire kündigen Switch-Umsetzungen von "The Rogue Prince of Persia" an. Diese werden im Dezember veröffentlicht.

Demnach ist "The Rogue Prince of Persia" ab 16. Dezember auch für Switch und Switch 2 erhältlich. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Versionen wurde gleichzeitig nichts gesagt, weshalb wir jeweils von einer originalgetreuen Portierung ausgehen.

Gleichzeitig zeigt man einen Release Date Trailer zur Switch-2-Version von "The Rogue Prince of Persia". Darin werden wir 52 Sekunden lang auf die Umsetzung ein und zeigt unter anderem Gameplay und Impressionen von der Story.

"The Rogue Prince of Persia" erschien bereits am 20. August für PS5, Xbox Series X und den PC.