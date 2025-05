The Shadow Syndicate angekündigt

KillaSoft kündigt mit "The Shadow Syndicate" ein Stealth-Noir-Spiel an, welches uns in eine von Hunden dominierte Version von Brooklyn in den 1930er-Jahren führt. Während wir uns noch auf das Release-Datum gedulden müssen, sind die Plattformen bekannt. So erscheint der Detektiv-Titel, in dem wir auch übernatürliche Kräfte nutzen werden, für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Hier geht es zum Trailer und mehr zu Story und Co:

Über The Shadow Syndicate

"The Shadow Syndicate ist ein erzählerisch getriebenes Stealth-Actionspiel, das im stilisierten Brooklyn der 1930er Jahre spielt. Schlüpfe in die Rolle von Sam Marlowe, einem ehemaligen Soldaten, der zum Privatdetektiv wurde, und decke eine stadtweite Verschwörung auf, in der geheime Gesellschaften, okkulte Kräfte und eine sich ausbreitende Dunkelheit Brooklyn zu verschlingen drohen.

Schleiche, kämpfe und ermittele in einem cineastischen Erlebnis, das düstere Noir-Erzählkunst mit übernatürlichen Fähigkeiten und rasanten Action-Elementen kombiniert. Nutze den verfluchten Opfer-Ring, um mächtige Fähigkeiten zu entfesseln—zu einem hohen Preis. Erkunde zwischen den Missionen eine lebendige Stadt voller einzigartiger Charaktere, Minispiele und Geheimnisse.

Ermittele

Enthülle dunkle Geheimnisse mit Detektiv-Gameplay. Sammle Hinweise, verhöre NPCs und löse Tangram-Rätsel in deinem Tagebuch, um neue Handlungsstränge freizuschalten und die verborgenen Mächte hinter Brooklyns Chaos zu entlarven.

Kämpfe mit Stil

Erlebe filmreife Schusswechsel mit Zeitlupeneffekten, lautlosen Takedowns und übernatürlichen Kräften. Nutze deinen Ring, um Feinde zu betäuben, dich zu teleportieren oder sie augenblicklich auszuschalten—aber Vorsicht: Jede Fähigkeit verstärkt einen tödlichen Fluch.

Zurück nach Brooklyn

Kehre nach jeder Mission in einen pulsierenden Stadt-Hub zurück. Spiele Blackjack in versteckten Spielhöllen, wirf Dart in Kneipen oder bowle mit Einheimischen. Nebenmissionen und sich entwickelnde Stadtviertel sorgen für emotionale Pausen und tiefere Story-Inhalte.

Passe deine Strategie an

Verbessere deine Fähigkeiten, verwalte die Intensität des Fluchs und entwickle deinen Spielstil weiter. Jeder Kampf belohnt Kreativität, Geduld oder kompromisslose Kühnheit.

Sei Teil einer fesselnden Verschwörung

Stelle dich Feinden von der Mafia bis zu okkulten Agenten. Während sich Brooklyns dunkle Vergangenheit entfaltet, erkennst du deine Rolle in einem Krieg zwischen Ordnung, Chaos und einer noch älteren Macht."