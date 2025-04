The Siege and the Sandfox meldet sich zurück

Der Sandfox, bekannt als Kasha'I, ist im ganzen Land als Teil der legendären Beschützer und Diener der Krone berühmt. In diesem "Stealthvania"-Abenteuer erkundet ihr den majestätischen Palast in der alten Wüstenstadt Kariman, die vom benachbarten Königreich belagert wird, und wagt euch auch in die verzweigten, darunter liegenden Ruinen. In "The Siege and the Sandfox" werdet ihr dynamische Parkour-Fähigkeiten meistern und mit List und Tücke die wahre Bedrohung aufdecken, die ihren Ursprung im Wüstensand hat.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Debüt-Titel The Siege and the Sandfox endlich in die Hände der Spieler gelangt! Die Entwicklung eines bedeutungsvollen 2D-Stealth-Spiels war ein ehrgeiziges Unterfangen für unser Team, und es liegt uns am Herzen, dass unsere Fans es nun spielen und geniessen können."

Olly Bennett, CEO von Cardboard Sword

"Als Studio haben wir uns auf diese Reise begeben, um eine neue Indie-Game-IP mit einzigartigen 2D-Stealth-Elementen zu entwickeln. Die Kunst hat einen grossen Teil unseres Entwicklungsprozesses bestimmt und die Erzählung und Spielmechanik inspiriert. Die handanimierte Pixelgrafik im Retro-Stil in Kombination mit den handgemalten Normal Maps und die Beleuchtung und Effekte der Unreal Engine bietet den Spielern eine unglaublich liebevolle Grafik, die sie wirklich in die Welt des Sandfox eintauchen lässt."

"The Siege and the Sandfox" erscheint am 20. Mai 2025 für PC.