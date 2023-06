Physische Edition von The Silent Swan angekündigt

Die Open World-Erzählung "The Silent Swan" von Entwicklerstudio Praenaris und Publisher Gammera Nest soll noch in diesem Jahr erscheinen. Wie nun bekannt ist, wird es zu dem Indie-Game zumindest für die PlayStation 5 eine physische Ausgabe geben. Ob dies auch für die anderen Plattformen gilt, also PlayStation 4 und der PC, ist jedoch noch nicht bekannt.

Über The Silent Swan

Geschichte

"Die Geschichte folgt Mirov Kavrazyma, als er das Land jenseits der Mauern betritt, um Selene zu verfolgen, seine Frau und einzige Zeugin des Untergangs, die spurlos verschwunden ist – abgesehen von einer Reihe vierflügeliger Papierschwäne. Diese Schwäne enthalten Schriften, die sie hinterlassen hat, in der scheinbaren Absicht, von Mirov gefunden und verfolgt zu werden.

Während des Spiels nähert sich Mirov allmählich dem Bett des Unglücks, das sein Zuhause heimgesucht hat, auch bekannt als der Fall, und nähert sich den Wahrheiten, die er unbedingt ans Licht bringen will, während ihn ein seltsames Unbehagen warnt, dass er besser zurückgehen sollte.

The Silent Swan ist die Geschichte zweier Städte: Urzhum und Sernur; von zwei Konflikten: Vergangenheit und Zukunft; und von zwei Personen; Selene und Mirov.

Spielablauf

In Bezug auf das Gameplay folgt The Silent Swan der Open-World-Formel des Erkundens und Sammelns von Gegenständen, jedoch mit einer narrativen Wendung, da die Briefe und Geschichten derer, die durch das verlassene Land gingen, die zu findenden Gegenstände sind, und dieselben Briefe dienen als Leitfaden und Werkzeug, um weitere Geschichten zu erwerben.

Die massive Oberwelt, die durch die Mauern definiert wird, hat spärlich gelegene Stadtgebiete. Diese städtischen Gebiete sind alle durch Landbrücken verbunden – terrestrische Brücken, die sich über den Boden erheben –, die der Spieler auf Quicycles navigiert.

Die Ebenen selbst sind monolithische Stadtgebiete, mit der Besonderheit, dass jedes Gebäude, jede Etage, jeder Gang vollständig begehbar ist. Dies dient sowohl einem rein ökologischen als auch einem künstlerischen Zweck und ist ein Werkzeug, das den Spieler dazu zwingt, Briefe und Dialoge zu lesen, die den Weg weisen.

Interessante Punkte