The Sinking City 2 erscheint 2026

Mit "The Sinking City 2" dürften Spieler im kommenden Jahr einmal mehr in die Welt des Cosmic Horrors eintauchen und mit Schlapphut und Pistole über eine halb im Wasser versunkene Stadt auf Abenteuerjagd gehen. Nun hat Entwickler Frogwares den Release-Zeitraum eingegrenzt.

"The Sinking City" fand einigen Anklang in der Community, was nicht zuletzt daran lag, dass Cosmic-Horror-Spiele oder Games mit Anleihen an die von H. P. Lovecraft geschaffene Gattung der Gruselunterhaltung noch immer rar gesät sind. Neben Xbox und PlayStation ist das Spiel auch auf PC und der Nintendo Switch im Handel erhältlich und soll – wenn alles nach Plan läuft – bereits in den nächsten Monaten mit einer Fortsetzung bedacht werden.

Entwickler Frogwares hatte jüngst das erste Halbjahr 2026 als Release-Zeitraum genannt, wollte jedoch noch nicht mit der Sprache herausrücken, wenn es um ein konkretes Datum geht. Immerhin müssen sich Fans nun „nur noch“ maximal acht Monate gedulden, ehe es dem übernatürlich Bösen erneut an den Kragen geht.