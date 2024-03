Im Rahmen des gestrigen Xbox Partner Preview hat Frogwares "The Sinking City 2" angekündigt. Einen Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang auf "The Sinking City 2" eingestimmt. Dabei bekommen wir überwiegend düstere Rendersequenzen geboten. Spielerisch orientiert man sich offenbar am ersten Teil, was ja keine schlechte Sache ist. Der von Lovecraft inspirierte Survival-Horror ist in einer alternativen Version von Arkham in den USA angesiedelt. Zeitpunkt sind die 1920er Jahre.

"The Sinking City 2" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC. Eine Switch-Fassung, wie noch beim Erstling, ist offenbar nicht angedacht.