The Sinking City 2: Düsterer Gameplay-Trailer

Frogwares hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "The Sinking City 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich mehr als zweieinhalb Minuten lang ausführliche Einblicke in "The Sinking City 2" geboten. Dabei bekommen wir etwa Duelle mit Gegnern zu sehen oder die Spielwelt genauer vorgestellt. Kürzere Story-Schnipsel runden das Material ab.

Im vergangenen Oktober hat Frogwares das Releasefenster von "The Sinking City 2" bekräftigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Sinking City 2" erscheint im Sommer für PS5, Xbox Series X und den PC.