The Sinking City 2: Atmosphärischer Trailer

Entwickler Frogwares hat einen neuen Trailer zu "The Sinking City 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "The Sinking City 2" trägt den Titel "Provisions of Sanity". Er zeigt uns über zwei Minuten lang, was von dem Survival-Horror-Titel zu erwarten sein wird. Dabei setzt man unter anderem auf atmosphärische In-Game-Sequenzen und Auszügen aus dem Soundtrack dürfen wir ebenfalls lauschen.

Das letzte Lebenszeichen von "The Sinking City 2" hatte es im Mai gegeben, als ein düsterer Gameplay-Trailer veröffentlicht wurde. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Sinking City 2" erscheint am 18. August für PS5, Xbox Series X und den PC.