The Sinking City 2: Erweiterter Gameplay-Trailer

Frogwares präsentiert einen erweiterten Gameplay-Trailer zu "The Sinking City 2". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Trailer zu "The Sinking City 2" hat einen Umfang von über zwölf Minuten und trägt den Titel "Meat for the Grindmaws". Darin wird uns unter anderem die Spielwelt genauer vorgestellt. Zudem bekommen wir einige Charaktere und selbstverständlich auch Gegner zu sehen - insgesamt also eine runde Sache.

Erst vor etwas mehr als zwei Wochen war ein atmosphärischer Trailer zu "The Sinking City 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Sinking City 2" erscheint am 18. August für PS5, Xbox Series X und den PC.