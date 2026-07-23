The Skin Stapler erscheint im August

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Tainted Pact Games haben den Erscheinungstermin von "The Skin Stapler" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis August gedulden.

Demnach ist "The Skin Stapler" ab 6. August für den PC erhältlich. Umsetzungen für die Konsolenwelt, etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar nicht angedacht, aber wie uns die Erfahrung lehrt, kann sich das ja auch sehr schnell ändern.

Ein ausgesprochen gruseliger Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "The Skin Stapler" ein. Dieser zeigt 35 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay und dürfte definitiv nichts für schwache Nerven sein.

Bereits Anfang Juni war ein düsterer Gameplay-Trailer zu "The Skin Stapler" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Skin Stapler" war im Februar angekündigt worden.