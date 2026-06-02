The Skin Stapler: Düsterer Gameplay-Trailer

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Tainted Pact Games haben einen frischen Gameplay-Trailer zu "The Skin Stapler" veröffentlicht. Ausserdem gibt man ein ungefähres Releasefenster für den Indie-Horror-Ritt bekannt.

Hier werden uns über eine Minute lang neue Einblicke in "The Skin Stapler" geboten. Dabei widmet man sich in erster Linie der Story und dem Setting. Stilistisch wird zudem die VHS-Slasher-Ästhetik des Titels hervorgehoben. Dem dazu passenden Soundtrack können wir in diesem Zusammenhang ebenfalls lauschen.

"The Skin Stapler" war im Februar angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Skin Stapler" erscheint im Sommer für den PC.