The Skin Stapler für PC angekündigt

Assemble Entertainment kündigt zusammen mit Tainted Pact Games "The Skin Stapler" für den PC an. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

In "The Skin Stapler" trifft Detective Noir auf VHS-Slasher-Ästhetik und düsteren B-Movie-Humor. Anstatt auf klassische Survival-Horror-Mechaniken setzt der Titel auf eine kompakte, narrative Horror-Erfahrung mit Atmosphäre, Spannungsaufbau und multiplen Perspektiven. Spieler verfolgen darin eine Spur aus verstörenden Tatorten, verzerrten Audiokassetten und den dunklen Geheimnissen einer Stadt, welche längst im moralischen Verfall versinkt.

Einen Trailer zu "The Skin Stapler" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser hebt unter anderem die PSone-Optik des Grindhouse-Horror-Adventures hervor.

"The Skin Stapler" erscheint im weiteren Jahresverlauf. Eine spielbare Demo ist bereits jetzt verfügbar.