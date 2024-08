The Spectrum: Kult-Computer ZX Spectrum kehrt zurück

Plaion und Retro Games Ltd kündigen an, dass "The Spectrum" - eine moderne Nachbildung des kultigen "ZX Spectrum" aus dem Jahr 1982 - am 22. November 2024 in Europa erscheint.

Dank seines bahnbrechenden Designs ist das Originalgerät zu einem Kultprodukt geworden und ist weithin ein anerkanntes Symbol für die technologische Revolution der 1980er Jahre. Dieser historische Status hat Retro Games Ltd. dazu inspiriert, eine originalgetreue Nachbildung mit modernen "Quality of Life"-Features zu entwickeln. Zusätzlich zu den 48 vorinstallierten Spielen verfügt "The Spectrum" über einen 720p-HD-Ausgang über HDMI, der die Darstellung auf modernen Fernsehern ermöglicht, vier USB-Anschlüsse, die für Gamepads und Joysticks verwendet werden können, und eine exakte Nachbildung der berühmten "Gummi"-Tastatur mit voll funktionsfähigen Tasten, so wie damals im Jahr 1982. Zu den 48 vorinstallierten Spielen gehören einige der lustigsten, skurrilsten und am besten bewerteten Titel des ZX Spectrum:

Alien Girl (Skirmish Edition), Ant Attack, Army Moves, Auf Wiedersehen Monty, Avalon, Bobby Bearing, Cosmic Payback, Devwill Too ZX, Exolon, Fairlight, Firelord, Football Manager 2, Freddy Hardest, The Great Escape, Head Over Heels, Highway Encounter, The Hobbit, Horace Goes Skiing, Jack the Nipper, Knot in 3D, The Lords of Midnight, Manic Miner, Match Day II, Movie, Nodes of Yesod, Penetrator, Phantis (Game Over II), Pheenix, Pyracurse, Quazatron, Robin of the Wood, Saboteur! Remastered, Shovel Adventure, Skool Daze, Snake Escape, Spellbound, Starquake, Starstrike II, El Stompo, Stonkers, Target: Renegade, TCQ, Technician Ted - The Megamix, Tenebra, Trashman, The Way of the Exploding Fist, Wheelie, Where Time Stood Still

Zu den weiteren Merkmalen von The Spectrum gehören die Möglichkeit, das Spiel um bis zu 40 Sekunden zurückzuspulen, um schwierige Level zu meistern, vier Speicherplätze pro Titel, eine CRT-Filter-Option, um alte Fernsehgeräte nachzubilden, und eine Funktion, die es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Spiele über einen USB-Stick hinzuzufügen. Im Sinne der Authentizität hat sich Retro Games sogar die Zeit genommen, die BASIC-Programmierung einzubauen, die es angehenden Entwicklern ermöglicht, genauso kreativ zu werden wie die ursprünglichen Pioniere, die die heutige milliardenschwere Videospielindustrie erst möglich gemacht haben.

"Die Arbeit an unseren anderen Retro-Computern hat uns zwar immer viel Spass gemacht, aber eine Neuauflage des ZX Spectrum wollten wir immer schonmal machen. Wir alle haben wunderbare Kindheitserinnerungen daran, deshalb war es uns wichtig, dass wir jedes Detail richtig hinbekommen - es war ein echtes Herzensprojekt. Viele Fans werden von der Rückkehr dieses kultigen Geräts begeistert sein und wir wollen sie nicht enttäuschen. Deshalb haben wir jahrelang mit viel Liebe zum Detail an der Nachbildung des wohl beliebtesten Heimcomputers aller Zeiten gearbeitet. Alle die das Gerät gesehen haben, waren emotional sehr berührt davon. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es eng mit der Kindheit und den 1980er Jahren verbunden ist, die einem als glückliche Zeit in Erinnerung geblieben ist. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler The Spectrum in den Händen halten und eine wahrhaft magische Erinnerung an die Vergangenheit geniessen können."

Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd.

"Es war ein Privileg, mit Retro Games an The Spectrum zu arbeiten. Ich weiss noch, wie ich das Original 1982 zu Weihnachten bekam und den ganzen Tag damit verbrachte, Horace Goes Skiing zu meistern. Meine Eltern konnten sich keinen Commodore 64 leisten, aber dank der Zugänglichkeit und des niedrigen Preises seines Hauptkonkurrenten konnten meine Freunde und ich magische Stunden damit verbringen, uns in Match Day II zu messen oder staunend die Interaktivität von The Hobbit bewunderten. Ich bin begeistert über den Wohlfühlfaktor, der mit diesem Computer verbunden ist, und möchte den vielen Community-Gruppen danken, die eine unterstützende, unterhaltsame und lebendige Kultur rund um das Erbe des The Spectrum geschaffen haben. Es sind diese Enthusiasten, die den Grundstein für unser neues Gerät gelegt haben."

Simon Turner, Marketing Director bei PLAION UK.

Weitere interessante Punkte über den The Spectrum sind:

Alle vorinstallierten Spiele sind offiziell lizenziert und können auch nur mit der Tastatur gespielt werden, so wie es bei der ursprünglichen Veröffentlichung der Fall war

Emuliert alle ZX Spectrum-Modelle von 16k bis 128k

Detaillierte Steuerungsanleitungen für alle Spiele, die über die thematische Benutzeroberfläche abgerufen werden können

Die Tasten verfügen über eine Reihe von Funktionen, die durch verschiedenfarbige Wörter gekennzeichnet sind und ein optisch interessantes und praktisches Designelement darstellen K- ompatibel mit einer Vielzahl von neuen und alten, sowohl eigenen als auch Third-Party Controllern/Joysticks

"The Spectrum" erscheint am 22. November 2024 und wird bei verschiedenen Einzelhändlern zu einem Preis von 99,99 €