The Spectrum White Edition erhältlich

Retro Games Ltd gibt bekannt, dass die The Spectrum White Edition ab sofort erhältlich ist – exakt 44 Jahre nach der Markteinführung des ursprünglichen ZX Spectrum 48k am 23. April 1982. The Spectrum White Edition wurde in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und interpretiert einen der legendärsten und einflussreichsten Heimcomputer der Gaming-Geschichte neu – mit einem komplett weissen Design, das von jahrzehntelangen Geschichten aus der Community inspiriert ist.

Seit Jahren kursieren Geschichten über einen weissen ZX Spectrum, welcher anlässlich des Meilensteins von einer Million verkaufter Einheiten entwickelt wurde. Obwohl nie kommerziell veröffentlicht, wurde er zum Symbol der Möglichkeiten innerhalb der Retro-Gaming-Community. Heute wird diese Geschichte endlich Wirklichkeit.

The Spectrum White Edition ist eine Hommage für Sammler an eine Maschine, welche eine Ära geprägt hat – ein Gerät, das Millionen Menschen ans Gaming herangeführt, den Aufstieg der „Bedroom Coders“ ausgelöst und die Grundlagen der modernen Videospielindustrie gelegt hat.

Diese neue Version bietet dasselbe authentische Erlebnis wie die erste The Spectrum Neuauflage und verbindet gleichzeitig originalgetreues Design mit modernem Komfort. Zu den zentralen Merkmalen gehören:

Nachbau des ZX Spectrum 48k in Originalgrösse mit der ikonischen Gummitastatur

48 integrierte Spiele, darunter etwa genreprägende Klassiker

HDMI-Ausgang mit mehreren unterschiedlichen Anzeigemodi

USB-Unterstützung für Controller und benutzerdefinierte Inhalte

Kompatibilität mit 48k- und 128k-Modellen

Die White Edition enthält ausserdem zwei Exklusiv-Zubehörteile im Lieferumfang:

Weissen Joystick mit Mikroschaltern

Massgeschneiderten THEMICRODRIVE-USB-Stick

Zusammen sorgen sie für ein umfassendes Erlebnis, welches sowohl zum direkt losspielen als auch als edler Teil der Sammler-Vitrine konzipiert wurde.

Zusammen mit der The Spectrum White Edition erscheint auch THEGAMEPAD (White), ein separat erhältlicher Controller, der die neue Farbvariante ergänzt und das Spielerlebnis erweitert. Passend zur klaren, komplett weissen Ästhetik des Systems bietet THEGAMEPAD (White) Spielern eine weitere Steuerungsmöglichkeit für unterstützte Titel und verbindet moderne Ergonomie mit derselben Liebe zum Detail, welche die Hardware von Retro Games Ltd auszeichnet. Ob als Hauptcontroller oder als Teil eines Multiplayer-Setups - THEGAMEPAD (White) verbessert die Zugänglichkeit und bewahrt die visuelle Identität der White Edition.

Mehr als vier Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung bleibt der ZX Spectrum damit einer der beliebtesten und kulturell bedeutendsten Heimcomputer, die jemals hergestellt wurden. Die Markteinführung am Jahrestag des Originalgeräts unterstreicht zudem die anhaltende Bedeutung des Spectrum, indem sie Vergangenheit und Gegenwart verbindet und gleichzeitig eine neue Generation an Gamern einlädt.

The Spectrum White Edition ist zum Preis von 149,99 € und das THEGAMEPAD (White) separat für 24,99 € erhältlich.