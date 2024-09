The Spell Brigade erscheint Mitte September

Es wird Zeit dein altes Grimoire mit den harten Sprüchen rauszuholen! Bolt Blaster Games kündigt endlich das Release-Datum für ihr chaotisch-witziges Bullet-Heaven-Spektakel an. "The Spell Brigade" erscheint am 16. September im Early Access!

Schare deine Freunde um dich - oder finde neue -, denn das Spiel bietet für 1-4 Spieler Hyper-Online-CoOp-Action. Nur ein Wort der Warnung: Friendly Fire ist an! Üb deine Sprüche, studiere deine Zauberbücher und stürz dich ins Gefecht in Arenen voll mit Scheusalen. Und vergiss nie, gelegentlich auch mal einen Freund zu erwischen… nichts geht über einen guten Lacher im Squad!

“Wir freuen uns, das Veröffentlichungsdatum für den Early Access bekannt zu geben! Wir können es kaum erwarten, dass ihr erlebt, woran wir gearbeitet haben. Dies ist erst der Anfang, und wir laden euch ein, uns auf dieser Reise zu begleiten. Euer Feedback ist uns wichtig, deshalb sind wir gespannt auf eure Gedanken!”

Hans Jacobs von Bolt Blaster Games