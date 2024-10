The Spirit of the Samurai terminiert

Angekündigt wurde "The Spirit of the Samurai" bereits im November 2020. Jetzt gibt es, direkt von Publisher Kwalee und Entwickler Digital Mind, endlich einen konkreten Releasetermin für den Titel.

So erscheint "The Spirit of the Samurai" am 12. Dezember für den PC. Bereits ab dem 14. Oktober wird im Rahmen des Steam Next Fests eine spielbare Demo verfügbar sein. Einen neuen Gameplay-Trailer können wir uns sogar jetzt schon zu Gemüte führen.

In "The Spirit of the Samurai" schlüpfen wir in die Rolle von Takeshi, einem japanischen Samurai, der sein Dorf gegen den unerbittlichen Ansturm der Oni verteidigen muss, sowie von Chisai, seiner Kriegerkatze und der kleinen, aber kämpferischen Kodama. Wir bereiten uns darauf vor, Legionen von Tengu, untoten Kreaturen und den furchterregenden Jorogumo zu begegnen, welche allesamt von der japanischen Mythologie inspiriert sind. Wir machen uns auf ein einzigartiges und intensives Stop-Motion-Kinoabenteuer gefasst.