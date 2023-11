The Starbites: Taste of Desert angekündigt

Ikana Games stellt uns heute "The Starbites: Taste of Desert" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen Trailer zu dem rundenbasierten Strategietitel bekommen wir auch gezeigt.

"The Starbites: Taste of Desert" erzählt die Geschichte eines Mädchens auf dem wüstenartigen Planeten "Bitter". Gezeichnet von den Auswirkungen eines Weltraumkrieges, verdient das Mädchen ihren Lebensunterhalt mit der Suche nach Trümmern und Schätzen in der Wüste. Alles ändert sich, als es das "Orakel" entdeckt, denn KIs werden aggressiv, und bisher ungekannte Phänomene treten auf. Anschliessend sammelt der Spieler Materialien, stärkt sein Mekka, und wächst mit seinen Verbündeten im Abenteuer.

"The Starbites: Taste of Desert" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.