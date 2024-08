The Stone of Madness angekündigt

Entwickler Mimimi Games hat "The Stone of Madness" enthüllt. Einen ersten Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir eine Minute lang auf "The Stone of Madness" eingestimmt. Dabei geht es schwerpunktmässig um die Story. Gameplay gibt es aber auch zu sehen.

Bei "The Stone of Madness" handelt es sich um ein taktisches Schleichspiel in Echtzeit, welches in einem spanischen Kloster des 18. Jh. spielt. Fünf Gefangene versuchen darin sich mit vereinten Kräften ihren Ängsten zu stellen, dem Wahnsinn standzuhalten, die Geheimnisse des Klosters schliesslich zu lüften und am Ende zu fliehen.

"The Stone of Madness" erscheint Anfang des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.