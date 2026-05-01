Heute haben der Publisher Yogscast Games und der Indie-Entwickler Tech Turtles ihr kommendes Unterwasser-Bergbau-Erkundungsspiel "The Subminer" angekündigt.

"The Subminer" ist ein Survival-Erkundungsspiel, das euch in die Gewässer eines fremden Planeten versetzt und die Hoffnung der Menschheit auf die Hülle eures U-Boots legt. Eine katastrophale Explosion hat die Forschungsstation Enceladus zerstört, und jeder Kontakt ist abgebrochen. Ihr seid nur ein Prototyp, ein Bio-Droid, der für Tiefseeaufgaben entwickelt wurde, aber ihr seid die einzige Hoffnung, die den Menschen bleibt. Es liegt an euch, in die Tiefen des Ozeans hinabzusteigen, wo jede Ebene dunkler, beklemmender und tödlicher ist als die letzte. Baut lebenswichtige Ressourcen ab und bekämpft – oder vermeidet geschickt – korrumpierte Kreaturen, die jederzeit zum Angriff bereit sind. Leben. Tauchen. Wiederholen.