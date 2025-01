The Tale of Bistun auch für PS4, PS5 & Switch

Publisher IMGN.PRO und Entwickler Black Cube Games kündigen Umsetzungen von "The Tale of Bistun" für PS4, PS5 und Switch an. Einen erfreulich greifbaren Releasetermin dafür gibt es auch bereits.

Demnach ist "The Tale of Bistun" ab 21. Januar auch für PS4, PS5 und Switch erhältlich. Ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal mit bewegten Bildern darauf ein.

In "The Tale of Bistun" folgen wir einem Steinmetz mit Gedächtnisschwund auf seiner Reise zu den Hängen des furchteinflössenden und namensgebenden Mount Bistun. Er muss Legionen von monströsen Gegnern mit Nahkämpfen und magischen Fähigkeiten bekämpfen, während er auf der Suche nach Antworten die reale Welt und den mysteriösen Ort der vergessenen Erinnerungen erkundet. Eine geheimnisvolle Stimme ermutigt ihn gleichzeitig, weiterzugehen und verfolgt jeden seiner Schritte und seine Suche durch diese wunderschönen, aber von der Pest befallenen Länder.

"The Tale of Bistun" erschien bereits am 13. Juli 2022 für Xbox One und den PC.