The Talos Principle III angekündigt

Publisher Devolver Digital und Entwickler Croteam stellen "The Talos Principle III" für PS5 und PC vor. Einen ersten Teaser dazu hat man auch parat.

bei "The Talos Principle III" handelt es sich um den Abschluss der philosophischen First-Person-Puzzle-Reihe. Dieser führt uns auf eine kosmische Reise durch mehr als ein Dutzend Welten. Im Zentrum steht dabei die sogenannte Anomalie, ein rätselhafter Ort mit veränderten physikalischen Gesetzen, welcher von verfallenen Tempeln und verlassenen Forschungsstationen geprägt ist. Die Hauptfigur erwacht dort mit fragmentierten Erinnerungen und dem Wissen, aus irgendeinem bestimmten Grund hier zu sein.

Der Kern des Titels besteht aus immer komplexeren Rätseln, welche neue und bekannte Mechaniken kombinieren. Wir entscheiden selbst, ob wir nur die grundlegenden Aufgaben lösen oder die tieferen Geheimnisse der Welt erforschen. Dabei entfaltet sich langsam eine Geschichte über eine ferne Zukunft der Menschheit, die von Fragmenten persönlicher Erinnerungen erzählt wird und verschiedene Orte von Wüstenwelten bis hin zu paradiesischen Gärten umfasst.

Thematisch beschäftigt sich das Spiel unter anderem mit Leben, Tod und Existenzfragen in einer philosophisch geprägten Erzählung. Ergänzt wird das Erlebnis durch einen frischen Original-Soundtrack von Damjan Mravunac, welcher die Atmosphäre der Reise musikalisch begleitet.

"The Talos Principle III" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.