The Thaumaturge: Dezember-Termin für die Konsolenumsetzungen

Die 11 bit studios haben "The Thaumaturge" jetzt auch für die Konsolenwelt terminiert. Sonderlich lange müssen wir dabei gar nicht mehr auf die Umsetzungen warten.

Konkret ist "The Thaumaturge" ab 4. Dezember auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Ein frischer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Das narrative Rollenspiel "The Thaumaturge" erzählt die Geschichte des Thaumaturgen Wiktor Szulski, der danach strebt, mit seiner Vergangenheit abzuschliessen. Die Story spielt im Warschau des Jahres 1905 und dreht sich um innere Dämonen – sowohl der sprichwörtlichen als auch der etwas konkreteren Sorte. In "The Thaumaturge" laben sich die Salutor genannten Dämonen an den dunkelsten Geheimnissen der Menschen und nur die titelgebenden Thaumaturgen sind in der Lage, diese Bürde zu tragen.

"The Thaumaturge" wurde bereits am 4. März für den PC veröffentlicht.