Die Nightdive Studios versorgen uns mit einem frischen Gameplay-Trailer zu "The Thing: Remastered". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in "The Thing: Remastered" geboten. Dabei setzen die Macher überwiegend auf düstere Szenen.

Bei "The Thing: Remastered" handelt es sich um einen Squad-basierter Third-Person-Shooter, welcher die Geschichte von John Carpenters Film von 1982 fortsetzt. Der 2002 erschienene Survival-Horror-Shooter wurde von den Nightdive Studios modernisiert und enthält jetzt Anti-Aliasing, pixelbasierte Beleuchtung, 4K-Auflösung und bis zu 144 Bilder pro Sekunde.

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Captain J.F. Blake, dem Anführer eines Rettungsteams der U.S. Special Forces. Unsere Mission ist es, die rätselhaften Todesfälle eines amerikanischen Wissenschaftsteams zu untersuchen, das in der antarktischen Forschungsstation am Aussenposten 31 stationiert war. Das Team begegnet einer gestaltwandelnden ausserirdischen Lebensform, welche die Gestalt der Menschen annimmt, die sie tötet.

"The Thing: Remastered" erscheint noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.