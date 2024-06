Horror-Shooter The Thing bekommt Remaster von Nightdive

Nightdive ist bekannt dafür, Videospielklassiker neu aufzulegen. Als nächstes Projekt hat sich das Studio "The Thing" beziehungsweise "Das Ding aus einer anderen Welt" aus dem Jahr 2002 von Computer Artworks vorgenommen. Das auf dem gleichnamigen Film von John Carpenter basierende Spiel ist zeitlich nach den Eriegnissen der Originalvorlage angesetzt. Auf technischer Seite können wir uns auf Antialiasing, Per-Pixel-Lighting, 4K Auflösung, bis zu 144 FPS und mehr freuen. Hier der Trailer zu "The Thing: Remastered" für den PC:

Über The Thing: Remastered

Alleine überlebt niemand.

"Der Survival-Horror-Shooter in Third-Person-Perspektive von 2002, der als Fortsetzung von John Carpenters genre-definierendem Film von 1982 ist zurück, remastered von Nightdive Studios, um diese innovative Mischung aus rasanter Squad-Action und Survival-Horror zu modernisieren. Einschliesslich Antialiasing, pixelbasierter Beleuchtung, 4K-Auflösung und bis zu 144 FPS.

Wo der Film endet, beginnt der wahre Horror.

Du bist Captain J.F. Blake, Anführer des Rettungsteams der U.S. Special Forces, das beauftragt wurde, die grauenerregenden Ereignisse und rätselhaften Tode des amerikanischen Wissenschaftsteams zu untersuchen, die sich bei der Forschungsstation am Aussenposten 31 in der antarktischen Eiswüste zugetragen haben.In dieser lebensfeindlichen Umgebung trifft dein Team auf eine eigenartige, die Gestalt wandelnde ausserirdische Lebensform, welche die Erscheinung der Menschen annimmt, die sie umbringt. Von den Elementen gefangen und infiziert von diesem unheimlichen Wesen musst du all deine Teammitglieder einsetzen, wenn du deine Ziele erreichen, geschweige denn überleben willst. Wenn du nur wüsstest, welche noch menschlich sind …

Key Features von The Thing: Remastered: