The Touryst: Deluxe für Nintendo Switch 2: Release-Termin bekannt

Das im August für Nintendo Switch 2 angekündigte "The Touryst: Deluxe" hat einen Release-Termin. Wie Shin’en Multimedia bekannt gibt, wird Nintendos neuer Handheld am 25. September 2025 bedient. Freuen können wir uns auf das Hauptspiel und zusätzliche Items und Quests.

Über The Touryst

"Bereit zur Abreise?

Willkommen auf den Monument Islands! Was willst du zuerst unternehmen? Eine Runde Schwimmen? Ins tiefe blaue Meer abtauchen? Dich in den Spielhallen umsehen und shoppen? Eine Beach-Party? Doch lieber surfen? Oder aber unterhältst du dich mit diesem seltsamen alten Touristen über die uralten geheimnisvollen Monumente?