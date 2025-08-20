The Touryst auch für Switch 2

Entwickler und Publisher Shin’en Multimedia kündigt eine Umsetzung von "The Touryst" für Switch 2 an. Diese lockt mit exklusiven Inhalten.

So bekommen wir bei "The Touryst: Deluxe" für Switch 2 irgendwann im Sommer nicht nur das Hauptspiel, sondern auch exklusive Zusatzinhalte geboten. Dabei handelt es sich etwa um eine neue Insel sowie frische Items und Quests. Unklar ist noch, ob die neuen Inhalte später auch per Update für die übrigen Fassungen nachgereicht werden.

"The Touryst" erschien am 21. November 2019 exklusiv für Switch. Xbox One und der PC folgten am 30. Juli 2020 während die Xbox Series X gleich zu ihrem Launch, also am 10. November 2020, bedient wurde. PS4 und PS5 bekamen schliesslich am 9. September 2021 ihre Portierungen spendiert.