The Touryst: Deluxe: Neuer Trailer

Ergänzend zum bereits bekannten Releasetermin hat Shin'en Multimedia jetzt noch einen frischen Trailer zu "The Touryst: Deluxe" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns "The Touryst: Deluxe" fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir etwa die Spielwelt gezeigt oder erklärt, wie wir uns dort die Zeit vertreiben können. Der Soundtrack verlässt ebenfalls nicht so schnell den Gehörgang und versprüht ausserdem echtes Urlaubsfeeling.

"The Touryst: Deluxe" war bereits im August angekündigt worden und ist, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Komplettversion von "The Touryst". Besagtes "The Touryst" erschien am 21. November 2019 exklusiv für Switch. Xbox One und der PC folgten am 30. Juli 2020 während die Xbox Series X gleich zu ihrem Launch, also am 10. November 2020, bedient wurde. PS4 und PS5 bekamen schliesslich am 9. September 2021 ihre Portierungen spendiert.

"The Touryst: Deluxe" wird am 25. September exklusiv für Switch 2 veröffentlicht.