The Tribe Must Survive: Kostenlose Demo

Nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass "The Tribe Must Survive" am 22. Februar 2024 in den Early Access starten wird, gab Entwickler Walking Tree Games GmbH bekannt, dass das Spiel nur wenige Wochen vor seinem Early Access-Debüt eine kostenlose Demo auf dem Steam Next Fest 2024 haben wird.

In "The Tribe Must Survive" werdet ihrr in eine mystische Steinzeitwelt entführt, in der das Überleben nicht nur ein Test der Fähigkeiten ist, sondern auch eine Reise ins Unbekannte. Das Spiel wurde entwickelt, um den Spielern ein Erlebnis zu bieten, das Strategie, Überleben und die unheimliche Anziehungskraft des Lovecraft'schen Horrors nahtlos miteinander verbindet.