The Tribe Must Survive verlässt den Early Access

Der Entwickler Walking Tree Games gab die Veröffentlichung der Vollversion 1.0 von "The Tribe Must Survive" – einem Lovecraft'schen Steinzeit-Strategie-Survival-Spiel – am 23. Mai 2024 bekannt. Nach der Early-Access-Phase hat sich das Entwicklerteam darauf konzentriert, die herausfordernde Spielmechanik und -balance zu verbessern und das Feedback der Spieler zu berücksichtigen.

Die Version 1.0 wird wichtige neue Features für diesen einzigartigen Base-Builder bringen, wie z.B. eine verbesserte Meta-Progression, Spieltiefe, neue Inhalte und eine Verbesserung der erstmaligen Spielerfahrung, was den Wiederspielwert deutlich erhöhen wird. Die Vollversion wird auch Korrekturen, Balancing- und UI-Verbesserungen enthalten, die das Feedback der Community widerspiegeln.

„Der Early Access für The Tribe Must Survive hat sich als eine grossartige Entscheidung erwiesen. Das grosszügige Feedback der Spieler hat es uns ermöglicht, viele Dinge am Spiel zu verbessern, von der Beseitigung von Bugs und UX-Änderungen bis hin zu neuen Gameplay-Mechaniken und komplett neuen Features. Es war eine aufregende Reise und wir sind sehr dankbar, dass wir eine so unterstützende Community haben. Wir hoffen, dass sie mit dem 1.0 Launch viel Spass haben werden.”

Simon Mittrücker Co-Gründer und Game Director von Walking Tree Games