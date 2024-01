The Tribe Must Survive: Ein Steinzeitabenteuer

Entwickler Walking Tree Games GmbH gab heute den Early-Access-Termin für "The Tribe Must Survive" bekannt: Das Lovecraft'sche Steinzeitabenteuer, welches die strategische Tiefe des Stammesaufbaus mit dem Nervenkitzel des Überlebens und Rogue-Like-Elementen kombiniert.

In "The Tribe Must Survive" werdet ihr in eine mystische Steinzeitwelt entführt, in der das Überleben nicht nur ein Test der Fähigkeiten ist, sondern auch eine Reise ins Unbekannte. Entwickler Walking Tree Games GmbH und Publisher Starbreeze Entertainment haben ein Erlebnis geschaffen, das Strategie, Überleben und die unheimliche Anziehungskraft des Lovecraft'schen Horrors nahtlos miteinander verbindet.

Das Spiel wird am 22. Februar auf Steam im Early Access erscheinen.

Warum Early Access?

"The Tribe Must Survive" wird die ersten drei Monate im Early Access erscheinen. Diese Zeit wird genutzt, um die Spielbalance zu verfeinern und auf das Feedback der Community einzugehen. Dies wird zur bestmöglichen Version des Spiels im 2. Quartal führen, zusammen mit einigen zusätzlichen geplanten Inhalten.