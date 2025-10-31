The Use of Life erscheint im November

Publisher Playism und Entwickler Daraneko Games haben einen Releasetermin für "The Use of Life" verkündet. Demnach ist es im November soweit.

Konkret ist "The Use of Life" ab 26. November für den PC erhältlich. Weitere Umsetzungen des Rollenspiels mit Adventure-Elementen sind offenbar aktuell nicht angedacht, aber das kann sich ja erfahrungsgemäss durchaus auch noch ändern.

Gleichzeitig zeigt man uns einen japanischen Release Date Trailer zu "The Use of Life". Dieser bietet über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen, die Lust auf mehr machen. Das Material wird von verträumten und dazu passenden Klavierklängen untermalt.

"The Use of Life" startete am 21. Mai 2022 in den Early Access.