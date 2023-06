Wir wissen schon länger, dass "The Valiant" auch für die Konsolenwelt erscheinen wird. Jetzt gibt es sogar einen konkreten Termin dafür.

So gibt THQ Nordic bekannt, dass "The Valiant" am 11. Juli auch für PS5 und Xbox Series X erscheint. Ein Trailer macht uns gleichzeitig den Mund wässrig.

Begib dich in "The Valiant" auf eine Reise der Brüderlichkeit und Wiedergutmachung. Befehlige Ritter bei deinen Kämpfen in der Einzelspielerkampagne und stelle dein Können in kompetitiven Onlinemodi unter Beweis.

"The Valiant" ist bereits seit 19. Oktober 2022 für den PC erhältlich.