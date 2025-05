Juli-Termin für The Wandering Village

Stray Fawn Publishing und WhisperGames haben einen Erscheinungstermin für "The Wandering Village" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juli gedulden.

Konkret ist "The Wandering Village" ab 17. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Launch Date Trailer begleitet das freudige Ereignis und stimmt uns gleichzeitig fast eine Minute lang auf das Spiel ein.

Bei "The Wandering Village" handelt es sich um einen Städtebau-Simulator auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur. Wir bauen darin unsere Siedlung und leben in Symbiose mit dem Koloss. Werden wir gemeinsam in dieser feindseligen, aber wunderschönen postapokalyptischen Welt, die von giftigen Pflanzen verseucht wird, überleben?