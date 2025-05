Witcher 3 bekommt Mod-Unterstützung für Konsolen

Während CD Projekt Red derzeit mit dem Launch von "Cyberpunk 2077" alle Hände voll zu tun hat, nimmt sich das Studio auch Zeit für einen wichtigen Meilenstein von "The Witcher 3: Wild Hunt". Dieses feiert nämlich 10-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es gute Neuigkeiten: So können wir uns auf Cross-Plattform-Mod-Support für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S freuen, also dass Mods von der Community über die Plattformen hinweg geteilt werden können.

#10YearsofTheWitcher3 and one more patch!



We will introduce cross-platform mod support for PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S later this year. For the first time, creating, sharing, and enjoying mods for The Witcher 3: Wild Hunt will be easier and more accessible than… pic.twitter.com/qiSh9nqd8i