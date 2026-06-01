The Witcher 3: Wild Hunt: Frische Details zur "Songs of the Past"-Erweiterung

CD Projekt RED hat neue Details zur kommenden "Songs of the Past"-Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" verraten. Zudem wurde bestätigt, dass der DLC auf der Gamescom zu sehen sein wird.

Demnach soll sich die "Songs of the Past"-Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" bezüglich Umfang und Struktur an früheren grossen Add-ons wie "Blood and Wine" oder "Hearts of Stone" orientieren. Sie wird zudem als eigenständiges Abenteuer innerhalb des Spiels verstanden.

Inhaltlich bleibt CD Projekt RED aber noch zurückhaltend, deutet jedoch an, dass wir bereits Hinweise zur Erweiterung in früheren Inhalten entdecken konnten. Vor allem verwiesen die Entwickler auf den In-Game-Event rund um Belleteyn, in dem sich wohl versteckte Details befinden sollen. Zum Umfang äusserte man sich dagegen relativ klar, denn "Songs of the Past" ist eine vollwertige Erweiterung im bekannten Massstab der grossen DLCs und wird entsprechend eine umfangreiche neue Geschichte bieten.

Ein bestätigter Bestandteil sind weitere Inhalte für Gwent: Das Kartenspiel innerhalb des Spiels soll frische Karten und Erweiterungen erhalten. Ausserdem wurde ein Detail aus der Promo-Art bestätigt: Die Darstellung von Geralt mit drei Schwertern ist nämlich kein Zufall. Laut den Entwicklern hat das zusätzliche Schwert eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte der Erweiterung, konkrete Hintergründe sollen jedoch erst im Spiel selbst erklärt werden.

Auf der Gamescom wird die "Songs of the Past"-Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" Ende August vertreten sein - in welcher Form, ist noch nicht klar. Die Anwesenheit des DLCs wurde aber bereits von Geoff Keighley bestätigt.

"The Witcher 3: Wild Hunt" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.