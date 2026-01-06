The Witcher 3: Wild Hunt: Neuer DLC in der Mache?

Es könnte sein, dass CD Projekt RED momentan an einer frischen Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" arbeitet. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengetragen.

Besagte Spekulation geht in erster Linie auf den polnischen Analysten Mateusz Chrzanowski von Noble Securities zurück. Er rechnet mit einer Veröffentlichung des kostenpflichtigen Zusatzinhalts für "The Witcher 3: Wild Hunt" im Mai.

Ähnliche Hinweise kamen zuvor schon von dem Insider Borys Niespielak, der sagte, dass das Projekt bei Fool's Theory entsteht, dem Studio hinter der Neuauflage von "The Witcher". Laut Niespielak bestätigten mehrere unabhängige Quellen besagte Informationen.

In einem aktuellen Finanzbericht verwies CFO Piotr Nielubowicz ausserdem auf mögliche neue Inhalte mit Ergebnisauswirkungen im kommenden Jahr. CD Projekt RED selbst hat sich nicht zu dem Bericht geäussert, was bedeutet, dass wir diesbezüglich weiter abwarten müssen.