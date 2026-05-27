The Witcher 3: Wild Hunt bekommt dritte Erweiterung

CD Projekt Red hat eine dritte Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" angekündigt. In "Songs of the Past" schlüpft ihr erneut in die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva und erlebt ein neues Abenteuer.

Die Entwicklung von "Songs of the Past" übernimmt CD Projekt Red gemeinsam mit Fool’s Theory. Dieses Team hat bereits an "The Witcher 3" mitgearbeitet. Weitere Details zur Erweiterung folgen im Spätsommer 2026.

Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant.