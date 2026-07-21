CD Projekt Red mit The Witcher 3 an der gamescom

CD Projekt Red ist mit "Songs of the Past", der dritten Erweiterungen von "The Witcher 3: Wild Hunt" auf der gamescom in Köln.

Weitere Informationen zu "The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past" werden während der gamescom Opening Night Live enthüllt.

Darüber hinaus könnt ihr, falls ihr die gamescom in Köln besucht, am Stand von CD Projekt Red eine geführte Demo von "Songs of the Past" erleben.

Präsentationen der brandneuen Erweiterung finden vom 26. bis 28. August im Entertainment-Bereich an den Ständen B030 und A031 in Halle 8.1 statt.

"Songs of the Past" lässt euch erneut in die Rolle des legendären Monsterjägers Geralt von Riva schlüpfen, wenn die Erweiterung 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Sie fügt "The Witcher 3" ein neues Kapitel hinzu – einem Spiel, das sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 mehr als 65 Millionen Mal verkauft hat und mit mehr als 250 Game-of-the-Year-Auszeichnungen sowie 1'000 Branchenpreisen ausgezeichnet wurde.