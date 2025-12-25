The Witcher 3: Wild Hunt – Grosser DLC 11 Jahre nach Release?

Über ein Jahrzehnt nach dem Launch bietet "The Witcher 3: Wild Hunt" mitunter wegen zahlreicher Updates immer noch reichlich zu entdecken. In einem aktuellen Bericht der Website Strefa Inwestorow wird gerüchteweise sogar noch ein "grosser" DLC vorausgesagt. Dieser könnte eine Brücke zu dem anstehenden Sequel "The Witcher 4" bauen, also die Geschichten der beiden Spiele miteinander verknüpfen, namentlich der Übergang von Geralt zu Ciri.

Die Angaben stammen von dem Noble Securities Analysten Mateusz Chrzanowksi und seinen Kollegen. Besagter DLC würde die Marketingkampagne zu "The Witcher 4" starten. Vorausgesagt wird sogar mit Mai 2026 ein Termin für die Erweiterung sowie ein Preis von 30 US-Dollar. Der vierte Teil rund um den berühmten Hexer Geralt von Riva wird in dem Bericht mit dem vierten Quartal des Jahres 2027 angegeben.

Für 2026 ist von offizieller Seite ein Update angekündigt worden, welches Cross-Plattform-Mod-Support bieten wird. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.