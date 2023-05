CD Projekt RED hat aktualisierte Absatzzahlen für "The Witcher 3: Wild Hunt" vorgelegt. Diese sind durchaus beeindruckend.

So kommt "The Witcher 3: Wild Hunt" inzwischen auf mehr als 50 Millionen verkaufte Einheiten. Leider wird nicht verraten, auf welcher Plattform das Open-World-Rollenspiel kommerziell am erfolgreichsten ist. Die gesamte Reihe steht bei über 75 Millionen.

"The Witcher 3: Wild Hunt" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und dem PC gespielt werden.