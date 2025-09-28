Letztes The Witcher 3 Update auf 2026 verschoben

Obwohl CD Projekt Red mit "The Witcher 4" und "Cyberpunk 2" viel um die Ohren haben, wird noch Zeit und Energie in einen weiteren Patch für "The Witcher 3" gesteckt, um das früher im Jahr erreichte zehnjährige Bestehen zu feiern. Wie das Studio nun bekannt gibt, müssen wir uns für das letzte Update des Action-Adventures, welches auch Mod Unterstützung zwischen den Plattformen enthält, bis 2026 gedulden.

We originally planned to introduce cross-platform mod support for The Witcher 3: Wild Hunt on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, but the rollout is now shifting to 2026.



We apologize for the delay and will share more details as we get closer to the release.

Mit dem Update werden Gamer, die auf den Konsolen Xbox Series und PlayStation 5 unterwegs sind, erstmals offiziell Zugang zu Community-Mods haben, die bisher wie so oft PC-Sache waren. Die Mod-Unterstützung wird durch das einsteigerfreundliche Mod.io realisiert. Da der PC beim Thema Mods weit mehr Möglichkeiten bietet und nicht den Einschränkungen der Konsolen unterliegt, ist anzunehmen, dass trotzdem eine grosse Anzahl an Mods PC-exklusiv bleiben werden. Die Erstellung der Mods geschieht auch nach dem Update wie zuvor auf dem PC über REDkit.