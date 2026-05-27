The Witcher 3: Wild Hunt: Livestream angekündigt

CD Projekt RED hat einen Livestream zu "The Witcher 3: Wild Hunt" in Aussicht gestellt. Anlass dafür ist das zehnte Jubiläum der "Blood and Wine"-Erweiterung für das Action-Rollenspiel.

Besagter Livestream zu "The Witcher 3: Wild Hunt" kann schon morgen ab 17 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Über dessen Dauer ist noch nichts bekannt.

Zusammen mit Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych will CD Projekt RED darin erneut die Spielwelt der Erweiterung vorstellen. Offizielle Hinweise auf neue Inhalte gibt bisher es nicht. Die Ankündigung folgt aber Berichten, wonach CD Projekt RED an einer weiteren Erweiterung für "The Witcher 3: Wild Hunt" arbeiten soll, die noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

"The Witcher 3: Wild Hunt" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.