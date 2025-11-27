The Witcher 4 nicht bei den Game Awards

Michal Nowakowski, Co-CEO von CD Projekt RED, hat mittlerweile bestätigt, dass "The Witcher 4" nicht bei den diesjährigen Game Awards zu sehen sein wird .Entsprechende Hoffnungen waren bei Fans aufgekommen, nachdem das Action-Rollenspiel für eine dortige Auszeichnung nominiert worden war.

Konkret schreibt Nowakowski bei X (ehemals Twitter) das Folgende dazu:

"Ich freue mich sehr, dass The Witcher 4 bei den Game Awards in der Kategorie „Most Anticipated Game“ nominiert ist. Vielen Dank an alle, die bereits abgestimmt haben – eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Wir werden dieses Jahr keine neuen Inhalte bei den TGA vorstellen, aber wir freuen uns wie immer darauf, die Show zu verfolgen und gemeinsam mit euch diesen grossartigen Abend für unsere fantastische Branche zu feiern."

Erst letzte Woche war bekanntgeworden, dass The Witcher in Concert im November 2026 auch nach Zürich kommt. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Witcher 4" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.