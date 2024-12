The Witcher 4: Ciri hat neue Synchronsprecherin

"The Witcher 4" war eine der grossen Überraschungen auf den Game Awards. Heute gibt es schon wieder frische Informationen zu dem kommenden Action-Rollenspiel.

So hat CD Projekt RED jetzt verraten, dass Hauptdarstellerin Ciri in "The Witcher 4" eine neue Synchronsprecherin haben wird. Statt von Jo Wyatt wird sie nun nämlich von Ciara Berkeley gesprochen

"The Witcher 4" hat den Untertitel "The Unexpected" und soll den Beginn einer neuen Saga im Hexer-Universum auf Basis der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski markieren. Im Zentrum der Handlung steht dabei Ciri, die Prinzessin von Cintra und Ziehtochter von Geralt von Riva.

Einen konkreten Releasetermin für "The Witcher 4: The Unexpected" gibt es leider immer noch nicht. Auch die Plattformen, abseits des PCs, stehen noch in den Sternen.