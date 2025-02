CD Projekt RED hat ein ausführliches Entwickler-Video zu "The Witcher 4" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zehn Minuten lang ein Blick hinter die Kulissen von "The Witcher 4" geboten. Dabei geht es hauptsächlich um die Entstehung des CGI-Trailers, welcher auf den Game Awards im vergangenen Dezember gezeigt wurde, aber man kann auch zumindest erahnen, was uns in dem Action-Rollenspiel erwarten wird.

"The Witcher 4" hat den Untertitel "The Unexpected" und soll den Beginn einer neuen Saga im Hexer-Universum auf Basis der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski markieren. Im Zentrum der Handlung steht dabei Ciri, die Prinzessin von Cintra und Ziehtochter von Geralt von Riva.

Einen konkreten Releasetermin für "The Witcher 4: The Unexpected" gibt es noch nicht. Die anvisierten Plattformen, abseits des PCs, sind ebenfalls noch unklar.