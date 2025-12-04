The Witcher 4: Zuwachs für das Entwicklerteam

CD Projekt RED hat einen weiteren prominenten Zuwachs für die Entwickler von "The Witcher 4" verkündet. Dieser war zuvor bei den Larian Studios tätig.

Konkret handelt es sich hierbei um Felix Pedulla. Dieser arbeitete bei den Larian Studios zuerst als Cinematic Artist und später als Senior Cinematic Artist, wo er fundamental zum Erfolg von "Baldur's Gate 3" beitrug. Er bezeichnete seine neue Aufgabe jetzt als wichtigen Karriereschritt und kündigte an, als Senior Cinematic Designer an filmischen Sequenzen von "The Witcher 4" mitzuarbeiten.

Erst zu Wochenbeginn hatte CD Projekt RED seinen Release-Zeitplan für die nächste Trilogie von "The Witcher" erklärt. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Witcher 4" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember enthüllt worden und erscheint irgendwann einmal für PS5, Xbox Series X und den PC.