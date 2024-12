Erster Trailer zu The Witcher 4

Auf den Game Awards gab es in der vergangenen Nacht tatsächlich den ersten Trailer zu "The Witcher 4" zu sehen. Weitere Informationen dazu hatte man auch parat.

Hier wird uns "The Witcher 4" erstmals in bewegten Bildern gezeigt. Darin hat Ciri die Hauptrolle und es sieht so aus, als würde der inhaltliche Fokus diesmal deutlicher auf düsteren Szenen und Horror liegen. Den Untertitel erfahren wir auch, denn er wird "The Unexpected" lauten. Ist das vielleicht ein Omen für die spielerische Komponente? Warten wir es ab. Das gezeigte Material macht jedenfalls ordentlich Lust auf mehr.

Einen konkreten Releasetermin für "The Witcher 4: The Unexpected" gibt es übrigens leider immer noch nicht. Auch die Plattformen, abseits des PCs, stehen noch in den Sternen.